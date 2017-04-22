學平盟在凱道舉行紅玫瑰行動

學生促進婚姻平權聯盟22日舉行「紅玫瑰行動」，並在凱達格蘭大道上進行肥皂箱論壇，由推動婚姻平權工作者與參與者們分享及交流心得。（姚志平攝）

學生促進婚姻平權聯盟22日舉行「紅玫瑰行動」，同婚釋憲代表祁家威也到場分享自己的經驗與看法。（姚志平攝）

學生促進婚姻平權聯盟22日舉行「紅玫瑰行動」，並在凱達格蘭大道上進行肥皂箱論壇，由推動婚姻平權工作者與參與者們分享及交流心得，同婚釋憲代表祁家威也到場分享自己的經驗與看法。

(中時)