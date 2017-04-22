地板滾球大賽 腦痲朋友努力不懈爭好成績

台中市腦性痲痹關懷協會，今日在台中市特殊教育學校舉行「2017地板滾球大賽」，腦性痲痹學員，努力將色球丟近白色母球。（黃國峰攝）

有多重障礙的朋友，只能勉強控制頭部的擺動，也努力的慢慢擠出話語，請輔導員幫忙擺好輔具，再透過頭部去碰撞滾球。（黃國峰攝）

腦性痲痹學員，努力控制全身肌肉、擺頭瞄準、艱苦的伸出手來、投出滾球，奮戰不懈精神，令人動容。（黃國峰攝）

鼓勵腦性痲痹學員走出戶外，台中市腦性痲痹關懷協會今（22）日在台中市特殊教育學校舉行「2017地板滾球大賽」，上百名腦性痲痹學員，努力控制全身肌肉、擺頭瞄準、艱苦的伸出手來、投出滾球，奮戰不懈精神，令人動容。

台中市腦性痲痹關懷協會理事長吳銘堂表示，腦性痲痹是指腦部某部分在成長階段時受到損傷，而引起的運動障礙，有時也會伴隨著視力、聽力、語言、癲癇及學習障礙等的多重障礙，而且如未損傷到腦部掌管思考的智力部分，有些腦痲的小孩智力是正常的，甚至還更高。

吳銘堂致詞時指出，協會也一直努力要將腦痲、多重障礙的孩子帶出家庭，進入社會；現在復康巴士已大大提升了社會參與的比例，比如復康巴士星期六、日也有提供服務，各位腦痲或多重障礙的朋友能夠多多利用，走出家庭，到處走走，今天非常感謝各位，不管你從哪裡來，最重要的是你從家裡來，走到了社會。

地板滾球運動，所需要的肢體運動較少，但需要較高的技巧、策略，剛好適合重度身心障礙者比賽的運動競賽，現已是帕拉林匹克運動會的比賽項目之一，從這次的比賽中，看見多重障礙的朋友，努力的控制不協調的肌肉，只為了將球巧妙的丟得越靠近母球越好，也有多重障礙的朋友，只能勉強控制頭部的擺動，也努力的慢慢擠出話語，請輔導員幫忙擺好輔具，再透過頭部去碰撞滾球，這種絲毫不放棄的精神，深深感染了在場的人士。

(中時)