地板滾球大賽 腦痲朋友努力不懈爭好成績
鼓勵腦性痲痹學員走出戶外，台中市腦性痲痹關懷協會今（22）日在台中市特殊教育學校舉行「2017地板滾球大賽」，上百名腦性痲痹學員，努力控制全身肌肉、擺頭瞄準、艱苦的伸出手來、投出滾球，奮戰不懈精神，令人動容。
台中市腦性痲痹關懷協會理事長吳銘堂表示，腦性痲痹是指腦部某部分在成長階段時受到損傷，而引起的運動障礙，有時也會伴隨著視力、聽力、語言、癲癇及學習障礙等的多重障礙，而且如未損傷到腦部掌管思考的智力部分，有些腦痲的小孩智力是正常的，甚至還更高。
吳銘堂致詞時指出，協會也一直努力要將腦痲、多重障礙的孩子帶出家庭，進入社會；現在復康巴士已大大提升了社會參與的比例，比如復康巴士星期六、日也有提供服務，各位腦痲或多重障礙的朋友能夠多多利用，走出家庭，到處走走，今天非常感謝各位，不管你從哪裡來，最重要的是你從家裡來，走到了社會。
地板滾球運動，所需要的肢體運動較少，但需要較高的技巧、策略，剛好適合重度身心障礙者比賽的運動競賽，現已是帕拉林匹克運動會的比賽項目之一，從這次的比賽中，看見多重障礙的朋友，努力的控制不協調的肌肉，只為了將球巧妙的丟得越靠近母球越好，也有多重障礙的朋友，只能勉強控制頭部的擺動，也努力的慢慢擠出話語，請輔導員幫忙擺好輔具，再透過頭部去碰撞滾球，這種絲毫不放棄的精神，深深感染了在場的人士。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。