錯過再等一年!「麥當勞一站式職場體驗」萬人報名
第四屆「麥當勞一站式職場體驗」活動4月22、23日於全省麥當勞餐廳同步舉行，預計將釋出2500名職缺，其中8成為計時人員、2成正職人員，吸引超過萬名民眾報名體驗。
今天麥當勞台北西湖餐廳一站式職場體驗有9名參加者，現場以獨家開發「人才地圖」幫助職場新鮮人了解未來方向並做出適合選擇，針對服務員、咖啡師、接待員、外送員與餐廳襄理等職缺，分析人格特質與個性，快速找到合適工作類型。活動中除介紹櫃檯、工作站外，更可親自體驗製作蛋捲冰淇淋與McCafé咖啡雕花。
麥當勞除舉辦一站式職場體驗外，更推出「一利一休」方案，「利」是指正職人員「餐廳襄理」起薪由33000元調高至36000元、薪資成長幅度約9%;計時人員排班部分，主推自主彈性排「休」工時制度，計時員工可依照本身時間規劃與需求，彈性安排工作時間，祭出利、休2大優惠措施吸引年輕新血加入麥當勞。
台灣麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，麥當勞薪資結構在市場是一直具有競爭力，自今年3月1日起「餐廳襄理」起薪調高至36000元，藉由高起薪與完善員工教育訓練與升遷制度，將麥當勞歡樂氛圍傳遞給消費者。
藍郁琇說，招募正職人員「餐廳襄理」有2個管道，一種為直接對外招募餐廳襄理職缺，另一種則是由麥當勞內部計時人員自願參與徵選考核，通過後拔擢為正職人員，其中內部申請徵選比例高達7成以上，代表麥當勞企業文化十分受到員工認同。
今年首度公布的「麥胞大數據」指出，「服務員」是所有職缺中最熱門且詢問度最高，「咖啡師」則高票拿下第二名成績，由此可見能和顧客互動工作類型為目前最受歡迎職缺。
(中時)
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