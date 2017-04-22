精障男外出迷途 警民合作協助返家

員警熱心護送男子安全返家。(林郁平翻攝)

北市松山警分局三民派出所員警李瑋晨、王柏霖晚間執行巡邏勤務時，接獲通報轄內延壽街有一名迷途男子，需要警方到場協助。

報案人向員警表示，該名男子在外面流浪很久，且身上沒有錢，也不知道自己住在哪裡，熱心民眾發現他整天沒吃東西，還提供熟食讓其果腹，並報警請警方幫忙。

員警藉由警政系統查出，該名男子25歲，有輕度精神障礙，平日與哥哥同住，兩兄弟都在超商工作維生，警方查證其身分後，主動以巡邏車護送男子返家，讓他與家人平安團聚。

(中時)