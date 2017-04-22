陳揮文消失螢光幕5年後…為軍公教吐李濤也不知道的內幕

彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固近來在政論節目上的發言掀起熱議。(取自三立54天后宮臉書)

年金改革議題延燒，吸引各大電視台力邀軍公教團體代表上節目開講，媒體也批露18%被砍後，軍公教受害狀況，例如退休教授恐繳不出每月10萬房貸、92歲老伯直言「月領3萬2沒辦法養老婆、旅遊」，引發社會譁然，對此資深媒體人陳揮文昨(21日)就在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》以平面媒體出身、跑過幾年電視通告的經驗，勸軍公教朋友在上節目或受訪前應該三思而後行。

陳揮文劈頭先強調自己沒資格勸軍公教朋友別上電視接受訪問，請大家不要誤會，並開始講述連李濤也不知道的事，稱他當年因為受到李濤照顧，成為《2100全民開講》來賓，某天下節目後接到一通多年不見朋友打來的電話約吃飯，原來朋友老闆對他們當時討論議題很有興趣，因此想透過陳揮文引薦，將老闆介紹給李濤認識。

陳揮文表示上李濤節目好幾年，從來沒有推薦或介紹李濤任何人，「要做什麼題目、發什麼來賓是濤哥的工作、他的職權，我不應該過問。」陳揮文雖然婉拒朋友邀約，但也向對方坦白：「聞道有先後術業有專攻，你老闆從未上過電視，貿然上現場直播的節目，你一出錯就完了。」

陳揮文稱絕大部分的軍公教朋友就跟故事中的老闆一樣，沒上過政論節目、沒接受媒體採訪經驗，「不了解媒體運作，甚至我可以說不了解媒體可怕」、「有些媒體尤其是特定的立場媒體，部署重兵在立法院採訪，他是不是就在等衝突畫面？」「有些政論節目，尤其是特定立場政論節目，他們邀請軍公教上節目，是不是就在等他們講出不得體的話？是不是？」

陳揮文直言若貿然接受採訪或上電視，一不小心就彷彿進入讀屠宰場，你想講的不一定有時間讓你講，好不容易講的也不一定播出，「你罵立委罵很爽，可是播不出來，他願意得罪立委還是得罪你？」「你講錯話一出錯，旁邊虎視眈眈的民進黨立委就撲上去，你連辯解辯白的機會都沒有」。

另外，陳揮文也認為用「反年改團體」這種說法並不恰當，改革當然是好的，如果真的是改革誰反對呢？誰願意站在改革對立面，並舉例棒球要改革誰反對？感嘆台灣媒體用這種二分法，讓軍公教揹上黑鍋。

(中時電子報)