包場NET 恆春家扶兒買新衣遊港灣

NET服飾封館1.5小時，讓恆春家扶中心的孩子盡情用愛心提貨卷挑新衣服。（周綾昀攝）

今屏東家扶恆春課輔班舉辦1日營，讓孩子們的生活不只有書本與課業，也應該多關心在地的自然資源，20多名課輔孩童在大鵬灣的潮間帶，遇見小巧玲瓏的招潮蟹，也到東港NET捐贈的愛心提貨卷挑選新衣服，且商家還特地封館1個半小時，讓店員全新服務這些小客人。

今這群20幾個孩子，先抵達東港大鵬灣遊客中心看導覽影片，了解大鵬灣豐富的旅遊資源，導覽志工在帶著孩子實地前往濕地，一窺濕地獨有的植物與動物，當時恰好遇到退潮，巧遇迷你招潮蟹的孩子們，興奮地呼朋引伴來看。

由於NET服飾每年都會捐贈愛心提貨券給家扶的孩子，今也安排家扶兒到東港NET服飾店挑選新衣，商家還特別為這群遠從恆春前來的孩子們封館1個半小時，讓所有的店員為小客人們服務，希望能夠大家盡情的在店裡挑選合適的衣服。

家扶兒小琪興奮的說，她不只認識到大鵬灣的生態、親近踩踏濕地，添購的新衣服，還能體驗從未有過的封館購物體驗，也因為這次一日營的活動，發現屏東不只有恆春的海洋，還有濕地等漂亮美景。

屏東家扶中心恆春分區扶幼委員會主委李春菊表示，感謝安麗希望工廠給予恆春課輔班的經費上的支援，以及NET服飾提供新衣給家扶兒童，希望藉由這次一日營的活動來學習關懷生態與公益活動，了解社會參與，長大後也能夠展現知善、樂善與行善的品格。

(中時)