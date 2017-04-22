于美人從她家的紅燒肉 參透「兩蔣功過」得這樣看

蔣介石、宋美齡，蔣經國先生。(時報週刊檔案照片)

「恐怕以後只能近看兩蔣，因為遠看連雕像都沒有了，都被砍頭了。」知名主持人于美人此話一出，引起了全場笑聲。不過接下來她說的話，雖然話中伴隨著濃郁的色香味，卻也讓全場為之靜默深思。

于美人今(22)日為名嘴作家鄭佩芬的新書《近看兩蔣家事與國事：一九四五～一九八八軼事見聞錄》見面會友情站臺，由於稍早又傳出台北市陽明山花鐘公園旁的蔣介石銅像遭人潑漆砍頭，兩蔣功過的話題在現場引發熱議。于美人此時自曝，自小生長的環境相當特別，她從小到大每天不停的功課，就是要「學習尊重不同族群的歷史記憶」。

名嘴作家鄭佩芬（圖左）的新書《近看兩蔣家事與國事：一九四五～一九八八軼事見聞錄》舉行讀者見面會，包括前立委高育仁（左二）、名嘴胡忠信（中）、前考試院長許水德（右二）與于美人（右）都出席力挺。（圖／梁惠明攝）

于美人說，因為她的母親生長在台灣苗栗海線地帶，父親來自山東即墨，「爺爺從來沒想過在台灣置產，相信著總有一天要反攻大陸；外婆是日據時代的小學老師，大舅公是228賠償名單之一」，在這麼兩極化的身家背景之下，于美人說：「我從外婆這邊聽到日據時代的故事，跟從爺爺那邊聽到抗日的故事，是不一樣的。」她家的紅燒肉也隨著父母的背景出身，而有兩種版本。

「我外婆的紅燒肉裡是放大蒜，爺爺的紅燒肉是放八角，吃起來都是紅燒肉，可是味道是不一樣的。」于美人接著回憶，蔣介石過世消息傳出的那天，她看見爺爺表情嚴肅反背雙手，兩眼無神在狹小的客廳裡來回踱步，嘴裡喃喃念著「完了完了」，同一天她剛好來到外婆家，外婆卻帶著小于美人買了一件好漂亮的紅色毛衣，于美人傻傻又開心的穿著紅毛衣到學校，結果老師告訴她：「這個月不可以穿紅的」，叫她回家換衣服。

就在這麼錯亂的時空背景下，于美人從她家的紅燒肉，參透了尊重族群的關鍵，「可以吃放了八角的紅燒肉，也可以品嘗放了大蒜的紅燒肉，不要因為不喜歡某個味道，就覺得這不是紅燒肉！」

對於兩蔣功過的論戰，于美人直言，「我不知道誰的歷史經驗才是對的，因為兩邊的歷史經驗都這麼真實，而這不就是台灣的精采嗎？」，她希望民眾能夠學習「尊重不同族群的歷史記憶」，因為「不論是八角或大蒜，不也都是很好的味道？」

(中時電子報)