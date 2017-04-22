失智症講座 長庚醫師分享經驗與治療

旺旺中時生活講堂 健康368系列講座，22日來到林口長庚醫院，由失智症中心徐榮隆、陳怡君2位醫師，就失智症的形成，治療保健與分享進行演講。（甘嘉雯攝）

旺旺中時生活講堂 健康368系列講座，22日來到林口長庚醫院，由失智症中心徐榮隆、陳怡君2位醫師，就失智症的形成，治療保健與分享進行演講。（甘嘉雯攝）

旺旺中時生活講堂 健康368系列講座，22日來到林口長庚醫院，由失智症中心徐榮隆、陳怡君2位醫師，就失智症的形成，治療保健與分享進行演講。（甘嘉雯攝）

旺旺中時生活講堂 健康368系列講座，22日來到林口長庚醫院，由失智症中心徐榮隆、陳怡君2位醫師，就失智症的形成，治療保健與分享進行演講。（甘嘉雯攝）

旺旺中時生活講堂 健康368系列講座，22日來到林口長庚醫院，由失智症中心徐榮隆、陳怡君2位醫師，就失智症的形成，治療保健與分享進行演講。（甘嘉雯攝）

根據據台灣失智症協會統計資料，2016年失智症人口已超過26萬人，大約每100人就有1人罹患失智症，未來也將持續攀升，為呼籲民眾建立對於失智症的正確概念，避免失智悄悄找上身，長庚紀念醫院失智症中心與旺旺中時聯合舉辦健康368生活講堂，共同面對失智海嘯。

醫師徐榮隆醫師表示，民眾對於失智症常有的迷思，以為年紀大、記憶力不好是正常現象，他說，失智症並不是正常老化的現象，且並非老年人才會罹患，正常老化的「健忘」與「失智」的病態失憶，表現上有不同症狀，需及早預防、及早發現，以及正確診斷治療。

陳怡君醫師進一步說明，如何健腦保智，一起健康老化預防失智症，她說，腦部健康是人生林林總總的累積，基因、飲食、生活作息型態等，都是在日常生活中能夠多面向促進功能與延緩退化的層面。

(中時)