假藉酒意性侵女下屬 男遭判刑6年

許姓男子在桃園市某公司擔任經理，2015年1月間，他與公司同事聚餐，酒醉後要公司29歲女下屬駕車，將他與另2人到摩鐵續攤唱歌；豈料，許男藉醉意性侵女下屬。女下屬事後傳訊友人「我被強暴了，覺得自己很髒」，隨後離職。桃園地院法官審結依強制性交罪，判處許男有期徒刑6年。

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(中時)