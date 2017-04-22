6國鯨豚專家為台灣白海豚請命：離岸風機設遠一點

國際鯨豚專家下午到彰化芳苑海岸風場踏勘。(鐘武達攝)

彰化環保聯盟等保育團體一起為台灣白海豚請命。(鐘武達攝)

6個國家的國際鯨豚專家組成的「東台灣中華白海豚顧問團」下午到彰化芳苑海岸踏勘離岸風場，他們呼籲政府離岸風機政策務必評估對白海豚生態的衝擊，建議風機應設在20公里外，不要讓離岸風機成為白海豚滅絕的最後一根稻草。

加拿大溫哥華水族館研究所教授彼得·羅斯等10多名國際專家，應彰化縣環保聯盟邀請來台參加「台灣白海豚保育國際論壇」，除了希望將「台灣白海豚」的故事帶到全世界，更期待喚起大家重視台灣白海豚的保育。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，瀕危絕種的台灣白海豚為特有亞種，族群數量估計只剩65隻，目前正面臨海域汙染、棲地消失、漁業誤捕、河口營養源減少、水下噪音等5大威脅。

彼得．羅斯說，台灣政府發展再生能源政策值得肯定，但發展離岸風機計畫如果沒有做好評估就執行，則對台灣白海豚來說，只是又一次的浩劫。

專門從事鯨類研究的秘魯研究科學家Marie-Francoise VAN博士說，離岸風機施工噪音，與工作船作業翻動海中重金屬等有害物質，都可能對瀕臨絕種的白海豚造成重大的危害。

她舉例，噪音對海豚的行為反應影響範圍達20至30公里，台灣白海豚棲地狹窄，而彰化外海離岸風機架設數量占全台80%以上，政府雖然有減輕對策，但只避開白海豚重要棲息地(離岸約1至6公里左右)的1500公尺外，效果不大，且恐怕只會加速滅絕。

(中時)