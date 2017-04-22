破除大隻雞慢啼觀念 旗山早療中心辦篩檢

伊甸基金會旗山早療中心積極推動遲緩兒早期篩檢。(郭韋綺攝)

家有遲緩兒別緊張，高市社會局與伊甸基金會今(22)日在旗山舉辦「愛多礙少～有您陪伴真好」活動，呼籲家長早期篩檢早期治療，旗山早療中心主任許廷安指出，過去口語、反應遲鈍孩子，總被認為大隻雞慢啼，確認是發展遲緩，多半已錯過療育時機。

這場遲緩兒早篩活動，吸引2、300名家長帶孩子參加，共150名幼童進行兒童篩檢，其中4位幼童表現疑似遲緩現象，將再進一步作縝密的追蹤檢查。

許延安說，遲緩兒經過早期療育課程矯正，有助口說及認知能力進步，但偏鄉老一輩迄今仍存有大隻雞慢啼的觀念，往往延誤孩子的黃金治療期。

目前旗山0至6歲通報率為13%，美濃0-6歲通報率為8%，旗美地區通報率相對較低，希望透過活動呼籲家長，若發現孩子反應、口語能力比一般孩子緩慢，應及早篩檢。

除了早篩檢查外，活動中另安排闖關遊戲及寶寶搬尿布競賽，讓家長從中學習育兒技巧，寓教於樂。

(中時)