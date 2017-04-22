全中運新竹市代表隊出征 勉勵選手披金戴銀
新竹市全中運代表隊帶著去年6金、10銀、7銅的好成績，22日前往彰化征戰2017全中運，一早在市府廣場舉行授旗典禮，副市長沈慧虹代表市長林智堅，與選手共揮市旗，現場「新竹市、金牌」呼聲磅礡，展現奪金決心。
2017全國中等學校運動會，22日至27日在彰化縣展開，新竹市參加田徑等12項運動種類，由291位選手及教練組成代表隊出征，去年以第4名作收的成德高中女子田徑隊，今年來勢洶洶，挾帶全國中學、全國青年盃及港都盃田徑錦標賽「3金」的氣勢，誓言為新竹市奪金。
渴望奪牌的高男標槍徐仕緯，去年鎩羽而歸，自覺表現不佳的他，經訓練態度的調整及技術修正，以全國青年盃田徑錦標賽金牌、全台高男組年度冠軍等優秀成績，再戰今年全中運，賽事表現令眾人看好。
副市長沈慧虹22日代表市長林智堅表示，新竹市是一座年輕有活力的城市，重視體育人才養成，2016年里約奧運，代表台灣的58位選手，新竹市就占了4位，更一舉拿下奧運射箭銅牌，因此共投入逾1.2億元，改善學校體育設施及獎勵優秀運動員，現場向各位選手喊話，勉勵大家延續上屆好成績，繼續披金戴銀。
(中時)
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