宥勝化身森林守護者 到全台最古老的動物園發聲
新竹市立動物園在世界地球日當天，與舒潔合作舉辦「紙選舒潔，守護森林—熱帶叢林派對」，特別邀請高人氣螢幕暖男、人氣暖爸—宥勝，化身森林守護者為雨林瀕危動物發聲，現場透過一連串豐富舞台、主題闖關及動物遊行活動，向親子傳遞守護森林概念。
剛從尼泊爾旅行回台、即將迎接二寶的宥勝說，他主持旅遊節目常出外景，深刻感受地球氣候急速變化，某次來到馬來西亞雨林區，返回途中放眼望去全是棕櫚樹，顯示當地為因應社會趨勢，砍掉雨林種植高經濟作物，讓他很擔憂那些動物的未來生存環境。
身為守護森林大使、以及父親角色的他，呼籲生態環保教育、熱愛森林與動物的觀念，應從小扎根，號召大家用行動，減緩正快速消逝的雨林，如購買FSC標章認證的生活用紙等紙類產品，確保其所使用的物品原料，不會來自高保護價值的全球熱帶雨林及原始林，透過綠色消費，守護珍貴物種與瀕危動物。
副市長沈慧虹表示，新竹市立動物園目前收容紅毛猩猩、馬來熊等原本生活在熱帶雨林的動物，牠們因民眾早期缺乏野生動物保育觀念引進台灣，現在卻因原始棲地遭受開發破壞，難以重回熱帶雨林，期許來到動物園的大小朋友，除觀賞可愛野生動物，也記得「愛牠，就一起加入守護森林的行列」。
她說，全台原址現存最悠久的新竹市立動物園，凝聚超過3代新竹人的情感，5月將啟動「動物園再生計畫」，將提升園內動物福祉及推廣保育教育為重點，打造更適合動物的「類棲地」環境，也為環境保護盡心。
(中時)
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