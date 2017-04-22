單週4回 俄圖-95轟炸機再近阿拉斯加領空

俄國現役四螺旋槳的長程戰略轟炸機圖-95。（圖/英國國防部）

據華爾街日報（Wall Street Journal）報導，從新總統川普（Donald Trump）上台後，美俄兩大強權的友情快速降至冰點。昨日一架俄國籍的圖-95轟炸機（Tupolev Tu-95），闖入位於北美西北端的阿拉斯加州（Alaska）領空邊緣，這是近一週內第4次俄羅斯空軍逼近北美領空，迫使美軍派出2架F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor）、加拿大派出2架F-18大黃蜂戰機（CF-18 Hornet）升空，對俄國軍機進行攔截監視，雖沒有引起更嚴重的後果，但仍讓美加兩國軍方感到疑惑，更讓外界認為，美俄關係恐怕真的降到冰點。

這次逼近領空的俄國圖-95轟炸機，由圖波列夫設計局（Tupolev）研製，是全球唯一服役中的大型四渦輪螺旋槳長程戰略轟炸機。首次服役時間為1956年，是前蘇聯的重要戰略武力之一，總生產量超過500架次。最大載客量為7人，最大航程可飛15,000公里，空中武力除了一具23釐米的機砲，最大掛載飛彈/炸彈重量為15,000公斤，符合蘇聯/俄羅斯戰略威嚇的角色設定。

美軍現役的隱形戰機之一：F-22猛禽戰鬥機。（圖/美國空軍）

俄羅斯現役的伊爾38型反潛機。（圖/Sergey Krivchikov@維基百科）

從冷戰時期開始，許多西方國家、尤其是北大西洋公約組織（NATO）的成員會，都有戰機升空攔截圖-95轟炸機的經驗。雖然從未發生衝撞或攻擊的意外，但消息一旦傳出，往往就能達到俄國所需要的效應。本週一和週二，俄羅斯派遣與昨日同款的圖-95轟炸機飛往阿留申群島（Aleutian Islands）領空；週三則出動伊爾38反潛機（IL-38 anti-submarine planes）飛往鄰近阿拉斯加的國際領空，過於密集的飛行任務，讓北美聯合防空司令部（NORAD）深感憂慮，擔心俄羅斯會藉此「節外生枝」，引發新的國際議題。

(中時電子報)