南台灣大學聯盟、菲律賓大學簽約交流 獲贈1000張一卡通

南台灣大學聯盟、菲律賓大學簽約交流，22日並獲贈1000張一卡通。(曹明正攝)

「南台灣大學聯盟」與「國立菲律賓大學系統」在高雄市東南亞教育交流協會牽線下簽約交流，22日結合一卡通公司、康橋連鎖旅館，獲贈1000張專屬一卡通，屆時菲國交流師生到高雄，將可拿到這張特製的一卡通做為飯店房卡，並搭乘捷運、小額購物。另全家便利商店也共襄盛舉，贈送每人一份禮物卡，方便初到訪時採購生活所需。

(中時)