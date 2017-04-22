頻變換守位 史耐德盼找到最好陣型
中信兄弟開季至今，先發3到5棒與內野布陣，都做出不同的嘗試，總教練史耐德表示，都與球員溝通過後，找到最適合他們的位置，也打造球隊最理想的陣型。
中信今年教練團變陣，從季初就開始進行不同的守備陣勢，包含把張正偉從右外野調往左外野，蔣智賢守過三壘、二壘以及一壘，近期也將林智勝調往三壘進行守備。
史耐德指出，都與球員私底下做過溝通，林智勝在以前就長期鎮守內野左半邊的守位，這幾年才移到二壘，所以才讓他回去以前習慣的位置，看看對球隊有沒有什麼幫助。
而蔣智賢今年改守二壘，也是同樣原因，史耐德回應，蔣智賢從小時候到旅美期間，也都是右邊方向的守備，蔣智賢在二壘時守備範圍變比較廣，對球隊來說是好事。
另外去年盜壘次數，中信團隊在4隊之中以45次敬陪末座，今年至全隊已經出現19次盜壘，僅次於Lamigo桃猿，史耐德說，其實對所有的打者都是開綠燈，期盼他們利用自己的經驗去攻佔壘包，自己也會多點盜壘戰術，讓選手了解那些時機可以盜壘，讓大家成長。
(中時電子報)
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