螢向幸福 楠西梅嶺賞螢季起跑
不只天上有銀河，地上也有「螢」河，楠西梅嶺賞螢季22日登場，今年以《螢向幸福》為主題，近年來因國人注重螢火蟲生態的復育，讓每年4、5月都有美麗的螢光可欣賞；昨日雖天候不佳，山區霧氣濃厚，仍不減遊客上山賞螢的心情，觀旅局預估下周會有新一波螢光大爆發。
螢火蟲在台灣的分布範圍多，從南到北都有，以往常見於低平的山地或丘陵地，曾因山區過度開發，讓螢火蟲變得較稀少，但近年各地區積極復育自然生態，也讓螢火蟲慢慢回到山谷間發光發亮，而今年因日前的春雨，讓螢火蟲數量相較往年多出不少。
台南除知名的楠西梅嶺賞螢區外，南化關山及新化林場也都是賞螢的秘境之一，但由於賞螢景點多位於山區內，民眾若想賞螢，務必事先與社區預約，可由導覽人員帶路，避免在山區發生危險。
梅嶺賞螢季邁入第12年，今年以《螢向幸福》為主題，強調護螢的保育概念，昨日賞螢季正式起跑，雖山區細雨不斷且霧氣濃厚，但並未打消遊客上山賞螢的心情，人潮絡繹不絕，遊客就算撐傘也想欣賞美麗的「螢」河。
觀旅局表示，根據觀察螢火蟲在下過雨後會有一波大爆發，預計下周螢光會相當漂亮，民眾前往賞螢時，務必配合賞螢注意事項，不捕捉、不喧嘩、不丟垃圾、不破壞生態、不照射等，好的自然環境必需仰賴大家共同努力，也能讓螢火蟲可以長久繁衍。
(中時)
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