世界地球日旗津、鼓山淨灘 垃圾多達406公斤！

副市長許銘春等人見證公民營企業簽署海岸認養契約。（李義翻攝）

日月光半導體集團員工及眷屬利用假日，參與世界地球日淨灘活動。（日月光提供）

106年度世界地球日全國淨灘暨低碳嘉年華活動，分別在旗津貝殼館旁海水浴場及鼓山哈瑪星舉行淨灘，同時在副市長許銘春、環保署水保處簡任技正張莉珣及市民見證下，環保局與中油、台電及日月光等公民營企業簽署海岸認養契約。

24個民間企業團體、近1200多民眾與永安區的700多民眾，同步呼口號宣誓守護海洋環境後，挽袖撿拾沙灘垃圾。

撿拾蒐集的垃圾多達406公斤，具有傷害性的玻璃瓶、易開罐、碎玻璃、鐵器等都有，參與淨灘民眾驚呼好危險，對沙灘遊客安全有著隱藏著受傷的危機。

環保局籲請參加淨灘活動的人，把淨灘的親身經驗帶回去，分享給周遭的親友，到海岸遊樂休閒後，要記得「說到做到愛地球」順手將垃圾帶走，只留下美麗的腳印及回憶，使海岸常保美麗清潔。

環保局表示，高雄市海岸線有63公里，每年會邀集環保義工、機關學校、民間企業、社團投入淨灘工作。今年還配合高雄市辦理生態交通全球盛典並響應世界地球日，除淨灘外，還有環保闖關遊戲、精彩表演、特色市集等豐富活動。並呼籲到海灘遊玩民眾，應發揮相互影響力，順手帶走垃圾。

簽署海岸認養契約的企業包括中油永安廠、台電、日月光半導體、蘇伊士新創建、李長榮化工及太洋尼龍等企業。

(中時)