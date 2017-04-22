小Call不拒先有後婚 媽卻阻她嫁MV教父
33歲女星小Call上月爆出新戀情，男友是曾替多位大牌操刀的「MV教父」賴偉康，兩人年齡差至少15歲，父女戀越談越甜蜜，今(22日)小Call接受媒體訪問，坦言有結婚打算，想早點替對方生子，也不抗拒先有後婚，但Call媽不肯，至今還沒見過準女婿。
小Call上月認戀知名MV導演賴偉康，她談交往過程顯得嬌羞，直言覺得兩人是完全不同世界的人，「我也覺得我們在一起很不可思議」。據《蘋果日報》報導，今再訪小Call，她透露已在思考結婚生子，擔心未來年紀大了難生，她雖希望照進度來，但若「超車」先有也無妨。
小Call說，母親還沒見過男友，且對她和賴偉康的年齡差擔心，憂未來女兒要照料對方，所以暫時沒贊同她出嫁，然小Call仍相當樂觀看待新戀情，透露兩人一周會固定見幾次面，有穩定的溝通與感情聯繫，期望這段感情能早日開花結果。
(中時電子報)
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