農業局舉辦世界地球日生態講座

農業局舉辦生態講座，邀台灣樹王賴培元與大兒子賴建忠，分享愛樹種樹的價值觀。（農業局提供）

農業局舉辦生態講座，邀台灣樹王賴培元與大兒子賴建忠，分享愛樹種樹的價值觀。（農業局提供）

高市農業局配合世界地球日及提倡全民植樹生態教育，在社教館舉辦生態講座「又見賴桑， 再續千年之約」，邀請台灣樹王賴培元與大兒子賴建忠，分享愛樹種樹的生命格局與價值觀，吸引千名市民參加。

人稱「賴桑」的賴培元，早年經營運輸服務業，看著台灣經濟起飛但大自然卻被破壞殆盡，喜愛爬山熱愛樹木的賴桑，決心投入種樹的行業，立下森林的千年之約，耗費20多億家產，買下大雪山群10座山頭，種了超過30萬棵肖楠、牛樟等樹種。

賴桑的林場原先為垃圾山及及荒廢許久的果園，他天天日復一日上山整地、種樹，在大雪山種了台灣肖楠、櫸木、紅檜、五葉松等樹種，成為台灣以個人力量造林最多，也最成功的人。

他還訂下守護土地三不政策：「不砍伐、不買賣、不傳子」，賴桑的堅持，讓原本不諒解的家人也被他的毅力所感動，兩位兒子先後投入種樹行列，小兒子賴建宏培育牛樟樹苗，提供林場種植，大兒子賴建忠則是在樹林間種植咖啡樹，成立雲道咖啡支持賴桑種樹，運用森林資源創造獲利，再繼續種樹回歸大自然。

父子倆分享種樹經驗，讓民眾瞭解賴桑造林一路走來的酸甜苦辣，民眾聽得津津有味，在世界地球日別具深意，從自身做起，用植樹護地球之概念。

農業局副局長鄭清福表示，農業局推動植樹的腳步一直不曾停止，也結合企業一起參與，例如3月12日在38區公所同部發放2萬2500株小樹苗，3月18日與台灣中油公司在梓官區與岡山區合作種下1500株樹苗，並連續6年將植樹節擴大為植樹月。

(中時)