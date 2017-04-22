偽虎鯨成群結隊現蹤七股　釣客：好大隻

釣客19日在七股外海發現成群結隊的鯨豚，趕緊用手機錄下，po上網後讓網友好生羨慕，直呼真幸運。（翻攝照片）

成群結隊的鯨豚在七股外海現蹤！日前有釣客在台南七股國聖港燈塔外沿海發現一群偽虎鯨群，讓釣客相當驚喜，趕緊用手機拍下。

據了解，這群過境的偽虎鯨群，在七股近海停留約1個多小時，是剽悍的黑鯨類，釣客出海時，能在沿海地區能欣賞到鯨豚群，也讓網友直呼好羨慕。

(中時)