台塑化汽、柴油各降0.5元、0.6元
受到美國原油庫存減幅未如預期、汽油庫存意外大增影響，國際油價趨緩走跌。考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，台塑化（6505）宣布，4月24日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.5元/公升，柴油批售價格0.6元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。
調降後，台塑化零售參考價為92無鉛汽油每公升24.2元、95+無鉛汽油每公升25.6元、98無鉛汽油每公升27.7元、超級柴油每公升21.5元。
美國產量的增長令油價承壓，紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨4月20日下跌0.14美元，成為每桶50.71美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲0.06美元，每桶價格為52.99美元。
國際能源署(IEA)最新石油市場報告(OMR)調高美國今年原油產量預估、預期2017年底日產量將較2016年底高出68萬桶。
影響所及，美國頁岩油廠商的快速增產恐令油價在年底以前再度走低；市場預估，恐將花上18-24個月(而非6個月)的時間才能讓需求量超越供給量。
沙烏地阿拉伯、科威特周四不約而同對支持延長減產協議作表態，顯示石油輸出國組織（OPEC）產油國們對延長石油減產應已有初步共識。
沙烏地阿拉伯國家石油公司主席兼執行長納塞爾（Amin H. Nasser）表示，短期來看，國際原油市場供求失衡，油價復甦乏力，但未來市場仍面臨較大的投資缺口。
(工商)
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