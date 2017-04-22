亞太創意學院桐花季 彰顯茶陶文化
亞太創意技術學院22日為客家桐花季系列活動打響第一炮，首場五月雪茶陶對話活動邀請學生及鄰近學校參加，由茶業技術系學生表演茶席茶湯沖泡，還有陶藝、版畫DIY等活動，帶起苗栗茶陶文化。
亞太創意技術學院結合新興產業與區域特色文化，以茶陶為主線的教育方向，著眼塑造文化客庄，因自然環境時序遞延，趁桐花順勢盛放舉辦桐花季活動。
校方在圖資大樓前方搭設主舞台，準備系列表演活動一饗嘉賓，包括竹南國中的國樂演出、愛跳舞女孩肚皮舞曼妙舞姿、大成高中熱舞社澎拜熱情，而至善樓桐花樹下的表演區則有搖滾樂團與桐花共舞。
亞太茶業技術應用系學生展現佈置茶席的基本功，並以在學校自製的茗茶，沖泡數道奉給來賓，為了讓親子遊客鄉親盡興，大學部學生準備100組的簡易版畫DIY活動，讓小朋友可以帶一幅桐花版畫回家。
另外，陶藝館的陶瓷創意設計系師生邀請民眾體驗拉胚與陶器彩繪，畫好後由校方統一燒製再寄送給作者，歡迎民眾到亞太賞桐花。
(中時)
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