世界地球日，台西淨灘清出8000公斤垃圾

雲林淨灘活動，請來霹靂布袋戲「素還真」及「羅喉」大型人偶代言。（張朝欣攝）

雲林縣政府響應世界地球日，22日在台西鄉海園舉辦大型淨灘活動，超過1300人參與，共清出8000公斤垃圾，數量驚人，縣府已請企業共同認養海灘，同時持續進行垃圾減量，一起保護環境與解決垃圾問題。

縣環保局今天於台西海園舉辦「全國淨灘活動，說到做到惜資源」，由縣長李進勇、縣議員張健福、黃淑玲、台西鄉長趙瑞等人共同主持，1300多名志工進行海岸線及周遭環境清理整頓工作。

李進勇表示，他本身為潛水教練，經常帶領學員探索海底世界，近年來海底的垃圾愈來愈多，令人觸目驚心，期望世界地球日全國淨灘活動，能夠培育愛護地球的種子，讓地球資源生生不息。

淨灘活動並邀請霹靂布袋戲「素還真」及「羅喉」大型人偶做為代言人，以「魄力護海岸、減廢惜資源」為宣言。認養雲林海岸的台電公司、旭硝子公司、長春集團等企業也派員共同參與活動，發揮企業社會責任精神。

經過上千名志工的努力，共清理出塑膠碎片、保麗龍、竹子等一般垃圾6000公斤；紙類、保特瓶及玻璃瓶等資源回收物2000公斤，數量相當多，可見海岸被汙染的嚴重性。

環保局長林長造指出，垃圾問題是目前雲林所面臨的重大問題，透過此次活動，教導民眾如何將日常生活所產生的廚餘再利用，讓垃圾變黃金，同時降低垃圾量。

(中時)