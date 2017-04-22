頭份四月八藝文祭 換書換菜找記憶

頭份四月八活動是頭份市特有的傳統文化，中港溪產業文化復耕協會與頭份市公所合作，推出四月八藝文祭系列活動，22日在老國光客運站內舉辦書菜交換日，邀請民眾到場換書、換菜、換故事，分享各自記憶中的頭份風貌。

書菜交換日的策展人周亞璇表示，會以交換作為活動主軸，發想來自傳統農村社會在物資不齊全的情況下，經常以物易物交換各自所需，而回歸到早期頭份曾有8家書院，如今卻連一家大型書店都沒有，也希望透過換書活動，喚起民眾閱讀的樂趣。

率先響應書菜交換日的頭份市民大象哥帶著一袋自己種的芋頭抵達會場，他表示，活動很有意義，拿著自己有的物產來換取喜歡的書籍，也讓資源互相流通，難得有這樣的場合，一定要到場支持。

中港溪產業文化復耕協會理事邱星崴表示，早期為了處理閩客問題，地方士紳透過「四月八」落實「化萬姓為一家」的模式，模糊了宗廟的界線，同時創造了團結融合的特殊性，如今他們也希望透過藝文重新找回頭份人的記憶，凝聚人群一起關心公共議題。

(中時)