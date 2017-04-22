全國首創!高市表揚模範勞工 享出國福利
勞動節前夕，今日高雄市表揚模範勞工，今年有55人獲獎，除工作獲肯定外，更享有免費出國福利。勞工局每年編列130萬預算，犒賞這群模範勞工，堪稱全國首創。市長陳菊說，勞工朋友是高雄寶貴資產，感謝有你們犧牲奉獻，造就高雄城市進步。
陳菊致詞時提到，10多年前曾任勞委會主委，可說是「台灣最大工頭」，一路走來為改善勞動條件而打拚。身為市長，尤其重視人民健康安全，她每周必看勞動檢查及交通意外傷亡數據，藉此檢討如何改進。
高雄市有137萬勞動人口，今天表揚55位模範勞工，另外有6位全國模範勞工、15位模範移工。勞工局10年來，每年編列百萬預算提供本國籍模範勞工出國遊玩，由勞工自行討論地點，今年預計前往北越。而模範移工則有大賣場3000元禮券，今年將試辦聚餐等福利。
模範勞工橫跨各行業別，其中55歲命理師柯武村回憶，年少原本要考中醫師，受到一位命理師鼓勵轉職，人生就此轉了個彎，他認為命理是服務性質，不以營利為主，他工作之餘常參加勞工局徵才活動，免費為求職者分析指點迷津。
42歲外籍移工西娣來自印尼瓜哇，來台灣5年多，目前在社會局仁愛之家擔任服務員，她把屎把尿不辭辛苦，有時受到阿公、阿嬤嘮叨也要默默承受做事，她服務熱忱、專業，表現有目共睹。雖然事業有成，但可惜得與子女分隔兩地，只能靠網路維繫感情。
(中時)
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