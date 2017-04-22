雲林縣爭取中央補助 減輕農民水井納管規費負擔

雲林縣政府水利處針對近日水井水權登記收費問題，造成農友誤解與反彈，22日表示合法水井的規費是依據經濟部水利署「水權登記收費標準」規定，但為了減輕農民負擔，縣府已向中央爭取補助。

水利處表示，水井每一水權登記案件收取工本費用為2700元，包括履勘費1000元、登記費1200元、水權狀費500元。這筆費用是依中央既有的規定收取，並非另行增訂收取，縣府已向中央爭取履勘費由中央補助，如中央核准，可望將工本費用降為1700元。

水利處指出，民眾補辦水權登記，除可避免被罰款1萬2000元並取得合法機會外，配合縣府專案統一簡化補辦水權手續，既可減少代書代辦費用、鑿井業開井體柱狀圖等約5、6萬元的費用，而且完成水權登記後保障更加全面。

(中時)