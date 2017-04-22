苗縣衛生局查驗戴奧辛蛋 續封存201台斤

食藥署昨天公布苗栗縣頭份市合成批發商銷售的蛋品疑受到戴奧辛汙染，幾乎已全面封存所餘的蛋品。苗栗衛生局今天上午持續追查蛋品流向，針對下游3店家包括蔬果行、餐廳、麵包店等，現場封存190台斤雞蛋，以及散客求退蛋品11.13台斤。

苗栗縣衛生局指出，合成批發商唯一的蛋源是彰化縣「王功商行」，合成的下游客戶有3個固定客戶約佔銷售量的1成、其餘為9成是散客。

苗栗衛生局副局長楊文志表示，業者態度積極負責，確實已通知批發商下游廠商，共回收9.5箱(計190台斤)，包含蔬果行6箱、餐廳3箱、食品行0.5箱；另外，一般民眾購買退貨11台斤，22日合計回收201台斤，含昨日於合成倉庫封存的3280台斤，累計封存已達3481台斤。

衛生局表示，合成批發商後續新進的蛋品，皆有來源證明，已排除疑慮蛋場的雞蛋，因此，請消費者安心購買食用。

(中時)