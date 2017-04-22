「台灣國際藝術交流展，雲林藝起來」北港鎮開跑

雲林縣政府22日於北港鎮文化中心舉行「2017台灣國際藝術交流展，雲林藝起來」開幕茶會，由縣長李進勇、北港鎮長張勝智等人共同主持，除了頒發感謝狀給與參展的藝術家，也對能邀集到大師級藝術家參展、並在雲林各鄉鎮輪流展出予以高度肯定。

李進勇表示，雲林縣是農業縣份，常與貧窮難以發展藝術畫上等號，但事實卻是相反，人在困難的環境中，反而能發揮堅強生命力，更容易凝聚感情，而感情和生命力是藝術的源頭，這也代表雲林縣是具有深厚的文化底蘊。

此次交流展邀請來自10個國家，49名藝術家參與展出，作品類型多元，在縣內共計展出4場次，藉由不同國家藝術家交流，嘉惠縣民與莘莘學子，豐富在地與國際的視野。

文化處長林孟儀表示，本展共計展出近百件作品，其中50件於4/21至5/3在西螺延平老街文化館展出，另外50件則於4/22至5/3在北港文化中心展出。緊接著5/5至5/14褒忠國中、5/16至5/31麥寮鄉卡爾蕎幼兒園展出。

(中時)