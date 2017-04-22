旺旺中時公益演唱會 鄭文燦開口獻唱

鄭文燦（中）與妻子林俞汝（左）在胡藝芬等人合聲下，開口獻唱。（楊明峰攝）

曾淑勤帶來動人歌曲。（楊明峰攝）

演唱會由聲樂家簡文秀打頭陣。（楊明峰攝）

殷正洋帶來經典民歌。（楊明峰攝）

李明德唱出動人歌聲。（楊明峰攝）

周子寒唱出甜美歌聲。（楊明峰攝）

旺旺中時媒體集團、蔡衍明愛心基金會與桃園市政府文化局、桃園市社區青年文化發展協會合辦的「藉音符傳遞我們的孝行」民歌公益演唱會，22日下午於桃園市立圖書館平鎮分館演藝廳登場，多名實力派歌手領現場觀眾齊聲合唱，場面溫馨。桃園市長鄭文燦也與妻子林俞汝，難得為旺旺中時集團合唱高歌，贏得市民熱烈掌聲。

演唱會由聲樂家簡文秀打頭陣獻唱，接著由歌手李明德、曾淑勤、曾淑勤、殷正洋、周子寒、胡藝芬、廖韋卓、大百合唱出動人歌聲，時而下台與民眾近距離合唱，更在主持人凃佩岑妙語如珠下，全場溫馨熱鬧。

鄭文燦與林俞汝更在胡藝芬、凃佩岑合聲下，牽起雙手唱出蔡琴的經典歌曲《讀你》，讓市民難得更見鄭文燦柔情的另一面，現場抱以熱烈掌聲。

鄭文燦指出，這次民歌演唱會，主題是「孝行」，旺旺中時找了8位1980年代的民歌手，演唱水準相當高，讓難得聽演唱會的鄉親與社福團體參與。他非常支持旺旺中時的文化下鄉活動，特別把民歌年代的那份心情找回來。民歌當年撫慰很多年輕人的心，不管是讀書、工作、戀愛，是屬於那年代的民眾成長印記，也是時代的記憶，「民歌下鄉可以多辦」。

廖韋卓更詮釋旺旺孝親獎得獎作品的《夢裡知多少》，刻骨銘心傳遞孝親的思緒，感動在場無數長輩。旺旺中時公益演唱會下場將在今年5月29日在竹縣文化局竹北演藝廳舉辦，門票可上演唱會臉書免費索取，歡迎民眾參觀。

(中時)