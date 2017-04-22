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旺旺中時公益演唱會 鄭文燦開口獻唱

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旺旺中時公益演唱會 鄭文燦開口獻唱
鄭文燦（中）與妻子林俞汝（左）在胡藝芬等人合聲下，開口獻唱。（楊明峰攝）
旺旺中時公益演唱會 鄭文燦開口獻唱
曾淑勤帶來動人歌曲。（楊明峰攝）
旺旺中時公益演唱會 鄭文燦開口獻唱
演唱會由聲樂家簡文秀打頭陣。（楊明峰攝）
旺旺中時公益演唱會 鄭文燦開口獻唱
殷正洋帶來經典民歌。（楊明峰攝）
旺旺中時公益演唱會 鄭文燦開口獻唱
李明德唱出動人歌聲。（楊明峰攝）
旺旺中時公益演唱會 鄭文燦開口獻唱
周子寒唱出甜美歌聲。（楊明峰攝）

旺旺中時媒體集團、蔡衍明愛心基金會與桃園市政府文化局、桃園市社區青年文化發展協會合辦的「藉音符傳遞我們的孝行」民歌公益演唱會，22日下午於桃園市立圖書館平鎮分館演藝廳登場，多名實力派歌手領現場觀眾齊聲合唱，場面溫馨。桃園市長鄭文燦也與妻子林俞汝，難得為旺旺中時集團合唱高歌，贏得市民熱烈掌聲。

演唱會由聲樂家簡文秀打頭陣獻唱，接著由歌手李明德、曾淑勤、曾淑勤、殷正洋、周子寒、胡藝芬、廖韋卓、大百合唱出動人歌聲，時而下台與民眾近距離合唱，更在主持人凃佩岑妙語如珠下，全場溫馨熱鬧。

鄭文燦與林俞汝更在胡藝芬、凃佩岑合聲下，牽起雙手唱出蔡琴的經典歌曲《讀你》，讓市民難得更見鄭文燦柔情的另一面，現場抱以熱烈掌聲。

鄭文燦指出，這次民歌演唱會，主題是「孝行」，旺旺中時找了8位1980年代的民歌手，演唱水準相當高，讓難得聽演唱會的鄉親與社福團體參與。他非常支持旺旺中時的文化下鄉活動，特別把民歌年代的那份心情找回來。民歌當年撫慰很多年輕人的心，不管是讀書、工作、戀愛，是屬於那年代的民眾成長印記，也是時代的記憶，「民歌下鄉可以多辦」。

廖韋卓更詮釋旺旺孝親獎得獎作品的《夢裡知多少》，刻骨銘心傳遞孝親的思緒，感動在場無數長輩。旺旺中時公益演唱會下場將在今年5月29日在竹縣文化局竹北演藝廳舉辦，門票可上演唱會臉書免費索取，歡迎民眾參觀。

(中時)

關鍵字：藉音符傳遞我們的孝行民歌公益演唱會旺旺中時媒體集團鄭文燦蔡衍明愛心基金會
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