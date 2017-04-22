竹縣客家桐花祭路跑 3000人細雨中車拚

「戀戀桐花路跑」活動清晨開跑，超過3000名跑者浴雨起跑。（莊旻靜攝）

「戀戀桐花路跑」活動自合興車站出發，超過3000名跑者參與，不乏推著娃娃車的親子檔，全家出動參與。（莊旻靜攝）

2017新竹縣客家桐花祭活動開幕式，邀請朱俐靜到場演唱。（莊旻靜攝）

2017新竹縣客家桐花祭活動開幕式，邀請街頭藝人現場表演。（莊旻靜攝）

「戀戀桐花路跑」活動清晨開跑，超過3000名跑者浴雨起跑。（莊旻靜攝）

「花見浪漫台三線」2017新竹縣客家桐花祭，今天（22日）清晨在橫山鄉合興車站舉辦「戀戀桐花路跑」活動，3000名跑者在細雨中開跑，隨後開幕式邀請長榮交響樂團、知名聲樂家簡文秀、藝人殷正洋、朱俐靜表演，接續13鄉鎮聯手，並有12條桐花輕旅行，走訪竹縣客庄。

客委會副主委范佐銘、新竹縣長邱鏡淳等人今天為戀戀桐花路跑鳴槍，超過3000名跑者在細雨中活動，不乏推娃娃車的親子檔，動線從合興車站出發，分為超半馬23公里組、9公里組，23公里組路線遠至關西鎮玉山社區，沿途還有街頭藝人表演。

邱鏡淳表示，今年桐花祭由客委會、縣府共同打造系列活動，結合13鄉鎮、輔導12個社區參與，活動為期3周，共有12條桐花輕旅行路線，深入不同社區，帶領遊客體驗桐花、客庄魅力。

除此之外，桐花祭活動期間也正逢螢火蟲活躍季節，「日賞桐花夜賞螢」過程，邱鏡淳也呼籲大眾尊重自然生態，不要以光害、觸摸傷害螢火蟲。

今天上午「花見浪漫台三線」2017新竹縣客家桐花祭，除了路跑之外，邀請長榮交響樂團、知名聲樂家簡文秀，以及歌王殷正洋、藝人朱俐靜接力表演、開唱，讓活動熱鬧滾滾，跑者不畏雨勢完成賽事。

(中時)