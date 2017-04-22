資源不浪費 格蘭富公司推動愛心義賣
位在苗栗銅鑼工業區的格蘭富公司為友善環境，提倡資源不浪費，21日中午於格蘭富大門口舉辦愛心義賣活動，除了格蘭富員工外，也熱情邀請銅鑼工業區廠商及銅鑼工業區服務中心參與，一同共襄盛舉，鼓勵大家將不需用到且狀態良好的物品捐出，藉由義賣活動提供給需要的人購買。
苗栗縣環保局也帶領外埔國小及新南國小學童，一同參與義賣活動，並教授節能減碳的知識，義賣所得一半將捐贈給苗栗幼安教養院，一半捐贈給格蘭富集團Water2Life專案。另邀請幼安教養院也準備了手工香皂、點心、客家美食等商品販售，義賣所得全數歸幼安教養院收入。
格蘭富集團向來致力於永續環保，不僅員工的社團常常舉辦環境清潔的活動，更將氣候變遷、節能減碳的環保觀念帶入家庭及日常生活中。
全球有25%的人口缺乏安全的水源可以取用，格蘭富集團的Water2Life專案，就是由員工發起，員工藉由義賣、樂捐來募款，每募得一塊錢，格蘭富集團就同樣捐出一塊錢，並與聯合國合作，運用格蘭富水泵浦的專業，幫助落後國家的人取得乾淨的水。因此此次愛心義賣所得有一半會捐給Water2Life專案，希望為地球貢獻一點心力。
(中時)
關鍵字：格蘭富公司、愛心義賣、Water2Life專案
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