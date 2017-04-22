青年商會響應世界地球日 為小琉球沙灘微整
高雄市巨港國際青年商會今日下午，會長李宗翰帶領20多位會友，響應世界地球日，於屏東小琉球威尼斯海灘舉辦淨灘活動，大家冒雨近3小時，在短短100公尺的海灘上，為沙灘做一次難得的「微整型」。
巨港國際青年商會成立42年，在南部至全國的青商會組織中享有極高的知名度，從會議規範訓練、口才訓練、領導訓練等各種訓練過程，造就出社會菁英及政商領導者。
近年來，巨港國際青年商會投入地方或社區活動，配合全球議題籌備各種能夠喚起公民意識、環保意識、社區意識的系列性活動，這次則選擇到小琉球做地毯式淨灘計畫，響應世界地球日。
短短100多公尺的沙灘，經過20多人在細雨中，花費近3小時的仔細撿拾，雖然沒有辦法還給沙灘本來的面貌，但清出4大袋不同種類的廢棄物之後，為沙灘做了一次難得的微整形，有些現場的遊客們，甚至一同加入撿拾的行列，期待透過會友們的付出漸漸地影響民眾。
李宗翰表示，國際青年商會與聯合國組織的連結性很高，而聯合國於2015年發起了17個永續發展目標，期許能依照這些目標逐步改善，到了2030年能夠改變世界，青商總會鼓勵世界各地的青商組織投入永續發展目標的建構，而今天的淨灘活動，就是依照永續發展目標中的第14項指標，保護和永續利用海洋資源促進永續發展而設計。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。