青年商會響應世界地球日 為小琉球沙灘微整

20多位高雄市巨港國際青年商會會友，響應世界地球日為小琉球淨灘。（高雄市巨港國際青年商會提供）

20多位高雄市巨港國際青年商會會友，響應世界地球日為小琉球淨灘。（高雄市巨港國際青年商會提供）

高雄市巨港國際青年商會今日下午，會長李宗翰帶領20多位會友，響應世界地球日，於屏東小琉球威尼斯海灘舉辦淨灘活動，大家冒雨近3小時，在短短100公尺的海灘上，為沙灘做一次難得的「微整型」。

巨港國際青年商會成立42年，在南部至全國的青商會組織中享有極高的知名度，從會議規範訓練、口才訓練、領導訓練等各種訓練過程，造就出社會菁英及政商領導者。

近年來，巨港國際青年商會投入地方或社區活動，配合全球議題籌備各種能夠喚起公民意識、環保意識、社區意識的系列性活動，這次則選擇到小琉球做地毯式淨灘計畫，響應世界地球日。

短短100多公尺的沙灘，經過20多人在細雨中，花費近3小時的仔細撿拾，雖然沒有辦法還給沙灘本來的面貌，但清出4大袋不同種類的廢棄物之後，為沙灘做了一次難得的微整形，有些現場的遊客們，甚至一同加入撿拾的行列，期待透過會友們的付出漸漸地影響民眾。

李宗翰表示，國際青年商會與聯合國組織的連結性很高，而聯合國於2015年發起了17個永續發展目標，期許能依照這些目標逐步改善，到了2030年能夠改變世界，青商總會鼓勵世界各地的青商組織投入永續發展目標的建構，而今天的淨灘活動，就是依照永續發展目標中的第14項指標，保護和永續利用海洋資源促進永續發展而設計。

(中時)