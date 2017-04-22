響應世界地球日 花東縱谷動手做

響應世界地球日活動。（楊漢聲翻攝）

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處為響應「世界地球日」於22日上午10時至12時在富里鄉羅山遊憩區舉辦植樹活動，期透過凝聚在地共識，辦理植樹之活動體驗，讓環境保護與永續發展之觀念紮根，進而推動綠色旅遊。

花蓮縣富里鄉羅山村在當地居民齊心努力下，打造成為全國第一個有機農業村，且全年無休供應無毒有機農特產品，有感於在地居民對環境友善的堅持與用心，並為維護花東縱谷天然環境及提升有機村景觀，縱管處計畫針對羅山遊憩區22公頃土地，除清理外來種蔓澤蘭及銀合歡外，分為2期種植臺灣欒樹、青楓等樹木，栽種預計超過2,000餘株每株株距約10M*10M，考量避免對該植生基地其他物種的影響，全程均採用手工或手持機具清除雜木，植樹過程堅持不使用任何農藥、化學肥料及除草劑等自然植生工法，期待營造羅山遊憩區每季呈現出不同的景觀樣貌，四季皆有花期可供遊客欣賞，達到推動綠色旅遊的目的。

今日參與植樹貴賓有花蓮縣議員王燕美、花蓮縣議員張冠志、富里鄉鄉長黃玲蘭、立法委員蕭美琴辦公室李冬明主任、立法委員徐榛蔚辦公室羅盛福主任、富里鄉羅山村村長陳保財、花蓮縣富里鄉羅山社區發展協會林益誠理事長與各級中央地方代表，以及地方民眾共襄盛舉，經現場設計師張怡雅、園藝技術師傅方旺財導覽解說導引下，有的挖坑，有的培土，一起將洋紅風鈴木扶植、澆水，活動進行就在花蓮縣玉里鎮邱玉林代表輕快薩克斯風演奏下順利落幕，過程中的細雨更適時的滋潤這片土地與新苗。

花蓮縣富里鄉鄉長黃玲蘭表示，未來四季皆能有不同景觀觀賞，助益長期推動富里鄉有機村綠色旅遊，我們可以一起幸福下去

花蓮縣王燕美議員表示，共同打造富里鄉有機村，成為臺灣、國際的旅遊景點，一直持續發光發熱。張智冠議員期許所植樹種能長期養護「不要斷炊」，在富里鄉為觀光持續發光發熱。

立法委員蕭美琴辦公室李冬明主任表示，友善的農法、友善的工法是最能展現羅山有機村精神與價值。立法委員徐榛蔚辦公室羅盛福主任表示為在地羅山人，對這片土地有特別的情感，很高興能地方共同參與盡一份心力。

縱管處兼代處長洪東濤表示，感謝參與植護樹活動的貴賓及民眾，並呼籲環境保護與永續發展已受國人重視，打造低碳綠能環境亦為國家施政重點方向，為達觀光永續經營目標，縱管處將持續推展以自行車等綠色運具政策、建置步道暨自行車道系統、結合友善環境設計概念等，營造低碳旅遊環境，讓花東縱谷的觀光發展和環境保護能兼顧與平衡。

友善環境是每個公民都要有的概念及責任，縱管處誠摯期待共同重新連結與自然環境的關係，建構與生態和諧共處的能力，讓愛地球，從你我做起！

(中時)