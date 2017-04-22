慣竊情急跳窗 當不成蜘蛛人墜地骨折

這名慣竊當不成蜘蛛人，反而為了逃跑造成腳部骨折，實在得不償失。（柯宗緯翻攝）

高雄市28歲向姓男子是職業慣竊，身上背3件竊盜通緝，20日凌晨他闖入前鎮區一家音樂廳，得手7500元準備離去，處保全系統，他情急下從2樓跳窗，當不成蜘蛛人，反而造成腳部骨折，警方獲報暗中埋伏，半小時後活逮，訊後依竊盜罪送辦。

(中時)