屏東淨灘大誓師 清出超過5公噸垃圾

屏東縣環保局結合40個單位，在東港鎮海公園沙灘及林邊鄉水利村海邊，動員人數1300人清除5.123公噸垃圾。（周綾昀翻攝）

屏東縣政府環保局為響應「世界地球日」及行政院環保署「全國揪團聯合淨灘活動」，今日上午在東港鎮海公園沙灘及林邊水利村海邊，舉辦106年聯合淨灘宣誓盛大活動，動員1300人參與，總共清除5.123公噸垃圾。

其中參加企業團體包含，國泰人壽股份有限公司東港分公司、東港鎮農會、東港區漁會及行政院環保署南區環境督察大隊、經濟部水利署第七河川局、海巡署海巡總隊及恆春海巡隊、財政部國稅局、東港鎮公所、東港鎮衛生所、屏東縣立東港高中、東港國中、林邊鄉公所、林邊鄉衛生所、水利村社區協會等40個機關學校團體及社區協會，動員1300人參與本次淨灘活動，清除資源垃圾1.047公噸、非資源垃圾4.076公噸，共5.123公噸。

屏東縣政府秘書長邱黃肇崇及環保局長魯臺營，在東港鎮海公園帶領所有人淨灘誓師行動宣言，每個參與淨灘的人員都穿上紀念T恤，希望凝聚團結一致之力量，也呼籲全縣及全國民眾共同響應參與，活動中並採用ICC（International Coastal Cleanup）國際淨灘行動記錄垃圾種類與數量，提醒民眾任何的垃圾汙染物都足以汙染海洋環境，踴躍參與認養維護海岸沙灘，一起用實際行動愛護我們的海洋和地球環境。

(中時)