滂沱大雨中 趙天麟公益完跑抵第20站

在滂沱大雨裡，趙天麟與跑者們鬥志昂揚，依然跑完全程。（趙天麟辦公室提供）

民進黨立委趙天麟發起的大高雄38區公益完跑，22日跑完第20站小港區，雖然天公不作美下起滂沱大雨，但澆不熄跑友陪跑的熱情，跑完全程，測得的完跑者心跳指數更高達6萬3千多，是最多的一次。趙天麟也加碼湊足66666元，把心跳存褶捐贈給港和國小做為空汙防治基金。

清晨突然下起傾盆大雨，對跑者而言為掃興，但對久盼甘霖的高雄卻有著莫名的喜悅，在趙天麟領軍下，跑者仍開心的邁開大步。

大雨未歇，卻激起跑者的鬥志，跑完全程，寫下活動開跑以來，最高的心跳指數，已累積總心跳達366285下、捐款總金額突破50萬大關達504686元。

趙天麟說，小港區是重工業汙染嚴重的地區，未來將轉型為綠能科技重鎮，為因應二、三十年後的發展趨勢，構思下一個世代的高雄樣貌，小港機場遷建已是刻不容緩，也將推動納入亞洲新灣區範圍，活絡小港區的經濟動能與改善生活環境品質。

完跑後，在鳳山福誠高中由小港在地表演團體「高雄市客家開口獅團」，由客家開口師最後一代傳人陳旺文團長，帶領美濃區龍山國小的客家獅團帶來精采表演，趙天麟也當場擊鼓代表起鼓邁向下一個政治里程碑，獅團預祝趙天麟博得好彩頭馬到成功。

(中時)