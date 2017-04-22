反年改不該去立院抗議 陳芳明：群眾應包圍國民黨

反年金改革群眾19日包圍立法院，現場民眾不斷叫囂，警方持盾牌將封鎖線往前移動，引發抗議民眾不滿爆發肢體衝突。（圖/中時資料照，張鎧乙攝）

年金改革相關修正草案日前在立法院進行初審，場內除了是朝野黨團攻防外，場外更集結眾多反年改民眾，抗議民進黨政府所推的版本，氛圍相當緊繃，更有肢體衝突發生，引起社會熱議。對此，政大台文所教授陳芳明今（22）日就表示，反年改的群眾去包圍立院是錯的，認為應該要包圍國民黨，讓他們提出相對的法案才正確。

今陳芳明於臉書發文，開頭即提到，反年改民眾包圍立法院是錯的，若大家希望訴求可受到重視，就必須要有政黨在立法院裡提出法案；否則，不論怎麼抗爭，都不會受到立院委員重視，解決之道仍要靠國民黨團提出相對的法案。

而國民黨原本有提出黨團版的草案，之後卻又臨時喊卡，決議不提版本，陳芳明認為此舉等於是放逐他們的支持者，「國民黨連身為在野黨的資格也沒有，因為他們提不出對抗民進黨的改革議案。」陳指出，當其撤走自己的版本時，就是在鼓勵群眾直接向政府抗爭。

陳芳明進一步說到，不管是暴力手段或和平示威，皆無法在立法院發起任何作用，沒有正式提案，將無從討論起；陳更直批，一個政黨躲在群眾後面，是件可恥的事。因此，他建議反年改民眾應該要包圍國民黨黨部，要求他們盡快提出對抗民進黨的年改法案，不然民進黨仍會通過年金改革。

最後，陳芳明更大酸國民黨，稱其正忙著黨內主席的選舉，「即使選出新領導者，示威民眾早就被拋棄了。」

(中時電子報)