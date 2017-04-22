驚！近14萬顆疑戴奧辛蛋下架 又現6嫌疑蛋場
衛福部食藥署日前在市面批發行驗出戴奧辛蛋，並緊急啟動封存、預防性下架等措施。食藥署今公布最新進度，疑似源頭的駿億、鴻彰及財源3家蛋雞場，經查發現均只供應彰化縣的王功蛋行，並追查其下游涉疑的4家盤商；截至今日17時，共下架約6785公斤、近14萬顆雞蛋。但除了上述3家蛋雞場，經查王功蛋行還有跟另6家蛋雞場進貨，食藥署正對此進行預防性檢驗。
王功蛋行下游商包括新北市意昌蛋行、桃園市的永山和立祥蛋行，和最初檢出戴奧辛蛋的苗栗縣合成批發行。4家批發行現場共6785公斤、約14萬顆雞蛋均遭下架，民眾近期若到上述批發行買蛋，可前往退貨。
只是食藥署昨天表示，當初在合成批發行檢出問題蛋後，已掌握其蛋源為駿、鴻、財3家蛋雞場，但今日卻突然改口，說合成批發行的蛋其實是從彰化縣的王功蛋行進貨，而非直接從駿、鴻、財3家進貨，遭外界質疑「隱匿實情」；且今天農委會更指出，王功蛋行除了跟駿、鴻、財等3家進貨，還曾跟另外6家蛋雞場進貨。
食藥署食品組副組長許朝凱解釋，食藥署透過銷售紀錄，得知合成批發行的最上游蛋源為駿、鴻、財3家，在尚未完全掌握該3家的雞蛋流向前，決定暫不公布「王功蛋行」這項資訊，甚至跟記者說「當時如果你問我，我就會跟你說」，令人不解。
為駿、鴻、財3家蛋雞場的活禽和雞蛋，均已遭到7天的封存管制，相關單位也正在就王功蛋行的下游批發行，將其店內的雞蛋進行預防性下架。許朝凱補充，食藥署正就王功蛋行進貨的另外6家蛋雞場，進行「預防性提前佈署」，將派員前往檢驗，預計最快7個工作天、也就是下月2日完成檢驗，但在此之前，該6家蛋雞場的雞蛋並不會遭封存和禁運，蛋場仍能自由營業。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。