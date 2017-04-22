驚！近14萬顆疑戴奧辛蛋下架 又現6嫌疑蛋場

衛福部食藥署日前在市面批發行驗出戴奧辛蛋，並緊急啟動封存、預防性下架等措施。食藥署今公布最新進度，疑似源頭的駿億、鴻彰及財源3家蛋雞場，經查發現均只供應彰化縣的王功蛋行，並追查其下游涉疑的4家盤商；截至今日17時，共下架約6785公斤、近14萬顆雞蛋。但除了上述3家蛋雞場，經查王功蛋行還有跟另6家蛋雞場進貨，食藥署正對此進行預防性檢驗。

王功蛋行下游商包括新北市意昌蛋行、桃園市的永山和立祥蛋行，和最初檢出戴奧辛蛋的苗栗縣合成批發行。4家批發行現場共6785公斤、約14萬顆雞蛋均遭下架，民眾近期若到上述批發行買蛋，可前往退貨。

只是食藥署昨天表示，當初在合成批發行檢出問題蛋後，已掌握其蛋源為駿、鴻、財3家蛋雞場，但今日卻突然改口，說合成批發行的蛋其實是從彰化縣的王功蛋行進貨，而非直接從駿、鴻、財3家進貨，遭外界質疑「隱匿實情」；且今天農委會更指出，王功蛋行除了跟駿、鴻、財等3家進貨，還曾跟另外6家蛋雞場進貨。

食藥署食品組副組長許朝凱解釋，食藥署透過銷售紀錄，得知合成批發行的最上游蛋源為駿、鴻、財3家，在尚未完全掌握該3家的雞蛋流向前，決定暫不公布「王功蛋行」這項資訊，甚至跟記者說「當時如果你問我，我就會跟你說」，令人不解。

為駿、鴻、財3家蛋雞場的活禽和雞蛋，均已遭到7天的封存管制，相關單位也正在就王功蛋行的下游批發行，將其店內的雞蛋進行預防性下架。許朝凱補充，食藥署正就王功蛋行進貨的另外6家蛋雞場，進行「預防性提前佈署」，將派員前往檢驗，預計最快7個工作天、也就是下月2日完成檢驗，但在此之前，該6家蛋雞場的雞蛋並不會遭封存和禁運，蛋場仍能自由營業。

(中時)