逃亡3個月還想躲 通緝犯遇警變蜘蛛人

王姓男子因身上藏有剛買的安非他命，冒險從7樓往8樓爬，被警方當場逮獲。（呂妍庭翻攝）

屋內3人通通被警方帶回派出所。（呂妍庭翻攝）

警方從嫌犯身上搜出毒品。（呂妍庭翻攝）

楊姓男子涉嫌販毒，遭通緝後仍繼續跑給警察追，嘉義縣朴子分局獲報得知他躲藏在朴子市區一棟大樓7樓，前往埋伏查緝時，從門外聽到3名男子交談聲音，敲門後卻只見蕭姓男子應門，且蕭男堅稱屋內只有他一人，警方聽到的聲音是電視傳出來，讓員警直覺有鬼，從陽台看出去，發現一名男子正從7樓往8樓爬，馬上喝令他下來，經過一番搜索，沒多久就發現有人蹲躲在8樓陽台，經通知屋主開門，楊嫌才識相就逮。

警方表示，從7樓往8樓爬的王姓男子和楊嫌身上都有安非他命，聽到敲門聲才會緊張地想落跑，因沒有其他出路，才會當起蜘蛛人，楊嫌因手腳較快，很快就爬到8樓躲起來，王嫌慢了幾步，還沒爬到就被警方發現，事後王嫌坦承毒品是跟楊嫌剛買的，楊嫌也說知道自己被通緝，好不容易逃亡3個月，加上身上藏有毒品，才冒險攀爬高牆，事後3人都被帶回訊問。

(中時)