信義居家園遊會 玩遊戲了解屋況
因應看屋人潮回流，信義房屋22日在新竹市關埔日光公園舉辦「信義居家園遊會」，現場除有各項房屋買賣諮詢外，還設計12道跟居家生活相關的的闖關遊戲，邀請民眾一起來體驗，並從遊戲中獲得房地產及居家生活相關知識，完成體驗還可免費兌換餐飲。
現場園遊會遊戲精彩可期，包含除蟲九宮格(消毒)、裝箱大挑戰(搬家)、居家配置魔法師(裝潢設計)、木板七巧拼(系統家具)、水管接龍(水電)、居家配置魔法師(油漆工程)、只有你能開(電子鎖)，還可了解房市行情、稅務諮詢等屋況知識。
信義房屋竹一區主管王惠平執行協理表示，2017年起，年後指標迅速回升，月增近4成，也較去年同期增加近2成，反映歷經2年的過度觀望，在利空淡化之下，買氣明顯回流。
尤以新竹市東區的關埔重畫區，新成屋帶頭讓利買氣漸漸回升，經市場一段時間磨合，買賣方價格差距有拉近的現象，市場選擇變多，建議民眾可以趁此時出手挑選適合自己的理想家。
(中時)
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