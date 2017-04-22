羅志祥無預警退出臉書微博 原因令人拳頭硬了

羅志祥無預警宣布退出臉書微博。(取自羅志祥臉書、微博)

羅志祥在兩岸人氣超旺。(本報系資料照)

小豬羅志祥今(22日)中午突然發文宣布將告別臉書、微博，坦言因遇到意外的突發情況，對他造成相當大的影響與打擊，原本粉絲還憂心忡忡，擔心羅志祥狀況，想不到一得知羅志祥退出社群網站主因後，竟紛紛大翻白眼，怒譙偶像是想嚇死人嗎？

羅志祥突然宣布退出臉書、微博，表示因為受到打擊，決定不玩社群網站了，只是他隨後又自揭退出社群網站主因「因為我手機沒電了，我要去充下電，等一下充滿了，我就回來了....」讓粉絲看了直呼差點被嚇死，紛紛留言「抓過來一頓暴打」、「你有事嗎你」、「看到最後覺得......我好傻好天真喔」。

(中時電子報)