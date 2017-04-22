扶輪社聯合學童繪畫比賽 為2018台中世界花博暖身

2016-2017「有花的學校~有花的家~有花的台中市」學童繪畫比賽，今天在文英館舉辦頒獎典禮；由副市長張光瑤頒發前三名獎狀，教育局副局長許春梅也出席鼓勵學童。（陳世宗攝）

迎接明年將登場的2018台中世界花卉博覽會，由台中中區扶輪社、台中扶輪社、台中西區扶輪社聯合主辦、台中市政府教育局及文化局共同指導的2016-2017「有花的學校~有花的家~有花的台中市」學童繪畫比賽，以花為主題、畫題自訂，22日在文英館舉辦頒獎典禮，由副市長張光瑤頒發前3名獎狀，教育局副局長許春梅也出席鼓勵學童。

張光瑤表示，台中將於明年舉辦世界花博，扶輪社聯合舉辦的繪畫比賽以「花」為創作主題，可以說是透過孩子的彩筆為花博暖身，也結合美感教育，讓學童發揮創意，期待持續舉辦類似活動，迎接花博的到來。

教育局表示，扶輪社基於服務及分享的宗旨，30多年來深耕美感教育，每年都以涵蓋休閒、健康、教育等層面有趣的生活化主題，聯合舉辦學童繪畫比賽，提供以畫會友的機會，引導孩子發揮想像力、創造力，也從中體驗美的感動；此外，也能溫暖觀賞者的心，讓大家進而獲得美的正面能量。

台中市中區扶輪社長李明海表示，透過舉辦比賽，一方面希望發掘對藝術有興趣、有潛力的學童，給予正面鼓舞；另一方面，也期盼藉由孩子們的彩筆發現台中的「動靜之美」，共同營造城市美感生活，也為2018台中世界花博暖身。

響應明年台中世界花博，今年以「花」為創作主題，畫題由參賽者自訂，分為幼稚園組、國小低、中、高年級組及國中組共五組評比，各組取前3名、優選獎、佳作獎、入選獎共85名，得獎作品將編印成畫集，即日起至5月3日，並在文英館的文英畫廊與日本學童的作品聯合展出，歡迎民眾前往觀賞。

(中時)