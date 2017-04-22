周磊投球進步 銳威:擁有冷靜的特質

周磊今年球季開季表現出色。(圖/中信提供)

中信兄弟中繼投手周磊，今年開季表現出色，目前出賽8場，自責分率4.00，與前兩年一軍出賽判若兩人，投手教練銳威指出，周磊他擁有冷靜面對比賽的特質。

周磊進入中職前兩個球季，在一軍出賽都表現平平，2015年出賽3場，自責分率高達11.57，去年球季中雖然一度展現壓制力，但季末又遇到低潮，最終留下20場出賽，自責分率10.53的成績。

不過今年至今周磊成為中信牛棚可靠戰力，銳威指出，有看過周磊去年的比賽影片，在春訓期間有做些調整，不過因為周磊小孩出生，所以春訓進度有點落後，回到球隊，賽前熱身有增加長傳次數，讓他簡短熱身時間。

銳威相當讚賞周磊的個性，他說，周磊雖然相當沉默，不過就是默默的聽從指導並訓練，在場上也是屬於不容易被擊倒的投手，就算被擊出全壘打，同樣可以好好投出下一顆好球。

(中時電子報)