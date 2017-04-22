群園助學金頒獎 女大生欲捐長髮送癌母感動人心
女大生小辰的媽媽罹癌化療掉光了髮，她想捐珍愛蓄留3年的長髮送母，媽媽心疼拒絕，小辰在去年遭逢爸媽在一個月內相繼過世的晴天霹靂後，轉傷痛為力量捐髮給癌友傳愛。小辰的感恩行動的故事，在22日舉行的群園助學金頒獎活動中感動人心。
群園關懷協會創辦人呂崇民在101年設置「群園助學金」，鼓勵學子身體力行、時時感恩， 每年審查捐助高中組及大專組學生每人各5000元、2萬元助學金，至今有1576名弱勢學生受惠，今年以「感恩行動」為主題，今天在大墩文化中心舉行頒獎，240名獲獎助學生都有不同的感人故事。
「與其看到長髮就思母難過，不如做公益更有意義」就讀中興大學獸醫系的小辰說，她就讀高中為留長髮苦苦向媽媽爭取才獲首肯，後來，媽媽被診斷出罹患鼻咽癌，化療期間掉光了頭髮，她想把留3年的長髮做成假髮送媽媽，但是媽媽拒絕，還說：「女孩子就是要漂漂亮亮的，留了就不要亂剪」。
去年9月，小辰媽媽過世，喪母之傷還沒療平，爸爸在1個月內也因病離世，痛到深處的小辰決定堅強面對，剪掉長達20多公分長髮捐給癌扶協會。小辰說，她割捨了媽媽的捨不得，期待和媽媽受著病痛所苦的癌友，能有開心的笑容。
獲得2015年總統教育獎的小綺，是台中啟明學校學生，她罹患重度全盲伴隨自閉，只能仰賴聽力學習，因喜歡音樂及哼唱而走向學習鋼琴及聲樂之路，在家人支持下參加鋼琴、聲樂及歌唱比賽屢得佳績，並參與公益活動演出，勉勵在育幼院孩童，並經營出自己精彩的人生。
(中時)
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