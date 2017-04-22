《放眼天下》 朝鮮半島危機PART II? 學者:全世界都在等待一個意外

中視《放眼天下》4/22精華搶先看

朝鮮半島危機進入第二階段？圖為北韓領導人金正恩在「太陽節」上進行大閱兵，軍人荷槍進行操演。(美聯社)

金正恩死抱核武 學者研判:川普已被習近平「說服」和平解決?

金正恩還在耍狠？北韓豐溪里核試場最新衛星照片，顯示又有車輛進出及坑道排水現象，核試活動又開始！425北韓建軍節就是金正恩核試爆時機？美國部署特種戰機嚴密監控！戰略專家賴岳謙在《放眼天下》節目中警告，閱兵式首度曝光的「特殊作戰軍」更可怕！這個軍種可能具備入侵首爾進行生化戰，甚至化身人肉核彈、人肉髒彈進行攻擊！

中視《放眼天下》節目本集深度探討，朝鮮半島危機進入第二階段？全球要鬆口氣，可能還太早！雖然全世界都想要和平，只剩下北韓在挑釁，經濟學家馬凱認為，金正恩可能用「威嚇」的方式，遏阻任何軍事打擊，為的也是和平、求取政權穩定，而川普可能已經被習近平「說服」和平解決朝核問題。陳一新教授觀察，中俄同意對北韓制裁，是歷史上最好的時刻，這也是川普的下台階！銘傳大學兼任助理教授林文隆則分析，金正恩的不可預測，再加上川普攪和、煽風點火，造成南北韓激盪、對立，正好藉機跨越日韓歷史嫌隙，將美日韓安保同盟再往前推進！

4/22《放眼天下》請到經濟學家馬凱教授 、文大政治系特聘講座教授陳一新、實踐大學副教授賴岳謙、銘傳大學兼任助理教授林文隆等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。

(中時電子報)

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