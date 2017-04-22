世界地球日 嘉縣各界合力淨灘
布袋高跟鞋教堂是嘉義縣重要旅遊景點之一，為讓週邊環境乾淨清爽，嘉義縣長張花冠22日率隊在高跟鞋旁灘地撿垃圾淨灘，包括布袋鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處、海巡署第四海岸巡防總隊、南華大學等單位，共投入500多名人力一同淨灘。
其中第4海岸巡防總隊同時配合嘉義縣及雲林縣環境保護局，在布袋鎮高跟鞋教堂及雲林縣五條港海園淨灘，投入30多名海巡同仁參與，除沿岸際周圍進行垃圾撿拾及防汛道路打掃外，並負責現場民眾岸際安全，今天也清除3000公斤一般垃圾及300公斤可回收垃圾，稍稍讓台灣海洋恢復美麗樣貌。
張花冠表示，今天淨灘活動剛好也是世界地球日，全球所有朋友們都一同做環保運動，嘉義縣目前很夯的旅遊景點如東石漁人碼頭、高跟鞋教堂常吸引不少遊客前來，但部分民眾離開後卻忘了帶走垃圾，留給辛苦的志工來清理，因此希望大家手牽手與志工一起配合，隨手將垃圾丟進垃圾桶並做好分類工作，同時歡迎大家來擔任地球環保志工，讓生活環境能更加美麗。
(中時)
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