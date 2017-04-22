金門千人海邊剖蚵 美麗外師也來體驗

金門「金寧鄉石蚵小麥文化季」重頭戲千人剖蚵體驗活動，今天下午在古寧頭北山出海口登場。（李金生攝）

陳福海縣長（中）和陳成勇鄉長（右）也戴起手套上桌剖蚵。（李金生攝）

4位外籍英語老師也開心參加剖蚵體驗，留下不一樣的金門回憶。（李金生攝）

古寧頭海岸的搖旱船表演，別有一番情趣。（李金生攝）

陳福海縣長親手剖了一顆肥美蚵仔，請遠來的鄉親品嘗。（李金生攝）

1200位鄉親一起剖蚵，讓北山海岸一下熱鬧起來。（李金生攝）

潔淨的金門「石頭蚵」料理，是當地著名的美食。（李金生攝）

陳福海縣長與鄉親閒話家常，分享剖蚵的體驗和樂趣。（李金生攝）

應邀表演的民俗團體與鄉親同樂，共度假期美好時光。（李金生攝）

金門「金寧鄉石蚵小麥文化季」重頭戲千人剖蚵體驗活動，今（22）日下午在古寧頭北山出海口登場，吸引1200餘位民眾扶老攜幼參加，連當地外籍英語老師也拿起蚵刀，開心分享豐收的喜悅。

這場金門最大規模的剖蚵活動，吸引來自全島各地的鄉親參加，下午2時不到就擠滿北山出海口，其中有不少是嫁到金門的大陸和東南亞各地新住民，甚至也有返鄉探親的馬來西亞華僑，專程趕來參加這場未曾見過的盛會。

只見婆婆、媽媽們手起刀落，幾秒內就剖出一顆顆肥美的石頭蚵，不消半小時就有滿滿一盆的收穫，全部可以帶回家與親友品嘗；新手們雖然身手不夠俐落，剖得「肚破腸流」，卻也樂在其中，都說明年還要再來。

幾位在金門國小任教的英語外籍老師，也相約參加剖蚵，大家同樣是初體驗，有人拿起蚵刀有板有眼，在當地熱心媽媽的指導下，三兩下就進入狀況，個個都說「好玩！」很開心有這樣難得的金門新體驗。

金門縣長陳福海與金寧鄉長陳成勇等人，一起挑蚵擔上岸，也戴起手套上桌剖蚵，不但自己生吞一顆肥滋滋的蚵仔，也請同桌體驗的華僑鄉親吃了一顆，還說如果再配上一口高粱酒更好。

平日寂靜的北山出海口，因為各地鄉親蜂擁來到，一下就熱鬧起來，遼闊的蚵田涼風徐徐，不時還有海鳥振翅掠過，美麗海景讓人賞心悅目。主辦單位金寧鄉公所還特地邀請搖旱船等民俗團體表演，與鄉親在音樂聲飄揚的海岸，共度一個美好的周未假期。

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(中時)