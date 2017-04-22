回家真好 盧彥勳：把冠軍留下
「台灣一哥」盧彥勳，華國三太子盃ATP挑戰賽在主場尋回節奏，23日將與日本伊藤竜馬爭冠，一拚第27座挑戰賽冠軍，盧彥勳盼不枉台灣球迷期待，「希望能把冠軍留下。」
盧彥勳上一次挑戰賽封王是去年10月的中國宿州網賽，不過今年開季至今並不順遂，睽違2年返台參賽三太子盃，就是希望找回步調，重新調整再出發。22日盧彥勳兩個6比4擊敗前3次交手都飲恨的「宿敵」加拿大26歲波斯比希爾(Vasek Pospisil)，拿下生涯對戰首勝，再一勝就能笑納本季首冠。
「台灣一哥」盧彥勳感謝滿場球迷的加油，他母親近2戰也在場邊替愛子打氣，充分享受地主優勢，盧彥勳笑說，「住自己家裡也很舒服、心情輕鬆，不用住飯店旅館。」盧彥勳與波斯比希爾對決，也為三太子盃帶進票房，總進場人次4980人創本屆賽會單日新高。
28歲的伊藤竜馬兩年前就曾與盧彥勳一同冬訓，兩人場上是敵人，但場下也有交情，盧彥勳說，「彼此也都熟悉對方球路，明天就看自己的臨場發揮，把該做的完成。但最後一場球，當然是希望把冠軍留下。」
去年雙打冠軍組合，我國「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬22日四強賽碰到泰國「酸菜兄弟」瑞提瓦譚納，次盤一度取得5比2領先，但隨後卻遭對方連下5局逆轉，最終4比6、5比7無緣拚連霸。
楊宗樺坦言此役發揮不理想，「對方戰術與過去相比做了些改變，我們接發球更沒優勢，壓力也相對更大。」第11局出現雙誤，謝政鵬也頗為懊惱，「的確發球穩定度、狀態都不太好，反觀對方有發揮水準。」
23日賽程下午2時開打，首場為雙打決賽，由頭號種子「酸菜兄弟」瑞提瓦譚納迎戰丘迪內利(Marco Chiudinelli)／司庫葛(Franco Skugor)，盧彥勳與日本伊藤竜馬爭冠則預計3時30分登場。
(中時電子報)
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