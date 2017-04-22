鄰居互罵「智障」、「北七」 兩人都被判拘役

范姓婦人與商姓男子是對門鄰居，去年10月23日樓上新搬來何姓住戶，搬運家具時因電梯故障改走樓梯，過程中不慎碰觸到范女家鐵門，范婦與何男查看鐵門狀況時，商男聽聞聲響開門，出言要何男「別理他。」范婦不滿飆罵「智障」、「北七」、「笨蛋」，商男不甘示弱回嗆「你也是智障、北七、笨蛋！」

桃園地院法官審結依公然侮辱罪，分別判處范婦、商男拘役20天，考量兩人沒有前科，予以緩刑2年。

(中時)